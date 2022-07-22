"Я дуже радий бачити, що ми в клубі працюємо як команда. Ми завчасно склали план, головним у нашому списку був Зінченко.

Зінченко офіційно перейшов в Арсенал

Ми раді, що Алекс тепер з нами, тому що він має риси, які, я впевнений, виведуть нашу команду на інший рівень", – цитує менеджера сайт лондонців.

До слова, Зінченко став п'ятим літнім новачком Арсенала, він обійшовся у 35 мільйонів євро. Цього вікна клуб підписав ще Маркіньйоса, Габріела Жезуса, Метта Тернера та Фабіу Вієйру.

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