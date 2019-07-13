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Динамо отменило спарринг со Швацем

13:18 61 Читати українською
Динамо отменило спарринг со Швацем
Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо не сыграет против австрийского Шваца.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
-
Матч отменен -
-
Швац
14:30 14:07:2019
Матч отменен
завершено
 

Комментатор YouTube-канала Динамо Вадим Власенко сообщил, что "бело-синие" отменили контрольный матч с австрийским Швацем.

Динамо – Брентфорд: прямая онлайн-трансляция контрольного матча

Причиной стали неблагоприятные погодные условия и плохое качество газона тренировочного комплекса в Австрии.

Уже 28 июля киевляне сыграют в матче за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. Поединок 5-й год подряд пройдет в Одессе.

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Межсезонные сборы Товарищеские матчи Швац Швац Динамо Киев - Швац Динамо Киев Динамо Киев
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