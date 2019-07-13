Динамо расписало нулевую ничью с Брентфордом в последнем матче на сборах в Австрии – Бущан парировал пенальти

Динамо не смогло обыграть Брентфорд в товарищеском матче на сборе в Австрии. Читайте отчет о последнем австрийском спарринге киевлян на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Брентфорд – 0:0

Нереализованный пенальти: Маркондес, 6

Контрольный поединок против Брентфорда стал последним для Динамо на зарубежных сборах – запланированный матч со Швацем отменили из-за плохой погоды в Австрии. Вскоре команда Александра Хацкевича вернется в Украину. В предыдущих спаррингах "бело-синие" расписали ничьи с Олимпиакосом (1:1) и Ботошани (1:1), а также разгромили Ваккер (3:0) и Цирль (5:0).

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом – мощный Кадири, неоднозначная игра Соля и Караваева

Динамо сегодня выставило против представителя Чемпионшипа стартовый состав без нескольких лидеров: 4-1-4-1 с Кадири в роли опорника и Бесединым на острие. Виктор Цыганков снова не попал в заявку, как и Соль и Вербич. В центре обороны рядом с Бурдой появился Попов, а левый фланг защиты уже привычно закрыл Шабанов.

Начало встречи осталось за Брентфордом. Динамо не могло выйти из собственной половины, пока соперник спокойно строил атаки. Шабанов пропустил игрока себе за спину – Бурда вовремя подстраховал. На 6-й минуте Артем все же привез пенальти, сфолив в своей штрафной. Маркондес взялся исполнять 11-метровый, но не переиграл Бущана.

Впервые Динамо добралось до чужих ворот через 12 минут после стартового свистка, когда подачу Кендзеры прервал голкипер Брентфорда. Киевляне создавали моменты преимущественно после активности Де Пены. Уругваец вырезал хорошую подачу на средней высоте, но Караваев к ней не добрался. В одной из следующих атак Александр сместился к Карлосу на полуфланг, получил своевременную передачу и пробил в ближнюю "шестерку" – вратарь справился без проблем.

К концу первого тайма Динамо пыталось угрожать после угловых, но, кроме удара головой Кадири, больше нечего вспомнить. Команды ушли на перерыв с нулями на табло. На второй тайм Бущана в воротах заменил Бойко, а вместо Кадири вышел Сидорчук. Динамо больше времени начало проводить в 4-2-3-1, где Шепелев и Буяльский поочередно опускались в пару к капитану и даже на одну линию с защитниками.

Второй тайм долгое время не приносил моментов – тяжелое влажное поле сказывалось. На 56-й минуте Динамо наконец организовало хороший выпад. Шепелев выгрыз мяч в центре поля, Буяльский классным длинным пасом бросил в свободную зону на ход Караваеву, но новичок "бело-синих" не реализовал выход один на один. А потом уступил место на поле Цитаишвили. Также вышли Пиварич и Гармаш.

Динамо активизировалось: контроль мяча на чужой половине, подключения в штрафную центрхавов. Впрочем, пользы это не приносило. Все было стандартно и академично, не хватало скорости и креатива. Ситуация выглядела настолько печально, что лучшим шансом в следующие 20 минут был неточный удар головой от Де Пены после навеса Кендзеры.

Уругваец получил еще один шанс, но его мощный выстрел парировал голкипер. На последних минутах Динамо претендовало на пенальти после усилий Сидорчука, который заставил англичан ошибиться в штрафной площади. Рефери не увидел нарушения правил против капитана Динамо.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – Динамо закончило зарубежные сборы "сухим" матчем против английского Брентфорда. Через 2 недели киевляне начнут новый сезон – Суперкубок Украины с Шахтером.