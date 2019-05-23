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Динамо завершает переговоры с иностранным тренером – он может прибыть на матч против Львова

12:27 769 Читати українською
Динамо завершает переговоры с иностранным тренером – он может прибыть на матч против Львова
Игорь Суркис планирует серьезные изменения

Киевское Динамо активно работает над приглашением иностранного специалиста.

Переговоры вице-чемпионов Украины с тренером, имя которого пока остается тайной, находятся на завершающей стадии, информирует Sportarena.

Я думаю над этим", – Суркис оценил возможность приглашения в Динамо нового тренера

Ожидается, что потенциальный преемник Хацкевича посетит поединок киевлян против Львова в рамках 31 тура УПЛ, который состоится 26 мая на НСК Олимпийский.

Судьба Хацкевича станет известна завтра на встрече с Суркисом и Красниковым, – Бурбас

Президент Динамо Игорь Суркис может объявить имя нового наставника первой команды после последнего матча сезона против Александрии и завершения срока действия контракта Хацкевича.

Напомним, что белорусский специалист, возглавив Динамо в 2017-м, завоевпал лишь Суперкубок Украины. По итогам сезона 2018/19 Шахтер оформил "золотой дубль", а киевляне остались без трофеев.

Ранее на пост главного тренера Динамо сватали Михайличенко и Калитвинцева.

Найефективніший гравець атаки Динамо – ритуальна жертва Хацкевича, що заперечує мантри про "молоду команду"

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Игорь Суркис
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