Динамо завершує перемовини з іноземним тренером – він може прибути на матч проти Львова

Київське Динамо активно працює над запрошенням іноземного фахівця.

Перемовини віце-чемпіонів України з тренером, ім'я якого наразі залишається таємницею, перебувають на завершальній стадії, інформує Sportarena.

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Очікується, що потенційний наступник Хацкевича відвідає поєдинок киян проти Львова в рамках 31 туру УПЛ, який відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський.

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Президент Динамо Ігор Суркіс може оголосити ім'я нового керманича першої команди після останнього матчу сезону проти Олександрії та завершення терміну дії контракту Хацкевича.

Нагадаємо, що білоруський фахівець, очоливши Динамо у 2017-у, здобув лише Суперкубок України. За підсумками сезону 2018/19 Шахтар оформив "золотий дубль", а кияни залишились без трофеїв.

Раніше на посаду головного тренера Динамо сватали Михайличенка та Калітвінцева.

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