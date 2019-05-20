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"Я думаю над этим", – Суркис оценил возможность приглашения в Динамо нового тренера

20 мая 08:23 1052 Читати українською
"Я думаю над этим", – Суркис оценил возможность приглашения в Динамо нового тренера
Игорь Суркис / фото: komandaonline.com

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию, что в новом сезоне команду может возглавить другой тренер.

"Хочу смотреть с оптимизмом в будущее. Надеюсь, что эти ребята вырастут в мастеров. Цыганков – это пример. Дай бог, чтобы это было не на словах, а именно на самом деле.

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Калитвинцев, Лужный или Михайличенко? Я думаю над этим. У Хацкевича заканчивается контракт. Но я ни с кем не разговаривал.

У меня нет такого, что я кого-то обманываю. Михайличенко работает в офисе спортивным директором, я с ним постоянно советуюсь, но я пока ни с кем не разговаривал.

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Чемпионат продолжается, я сейчас смотрю на качество игры команды, как она прогрессирует и есть ли у нас надежды побороться за Лигу чемпионов. В конце сезона будем решать", – сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

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Теги
Главное Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Алексей Михайличенко Игорь Суркис
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