Судьба Хацкевича станет известна завтра на встрече с Суркисом и Красниковым, – Бурбас

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил, что завтра главный тренер Динамо Александр Хацкевич узнает о своем будущем в команде.

"Дальнейшая судьба Хацкевича не будет определяться в игре с Шахтером. Она уже определена. И о ней коуч узнает завтра на запланированной встрече с Суркисом и Красниковым.

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Самый большой плюс – прогресс отдельных футболистов и поставленая игра. Да, не всегда выразительная. И это один из минусов. Были также непонятные потери очков, как следствие отсутствие желаемого результата и трофеев. В целом же – это были 2 года стабильности, без существенных колебаний и падений", – написал Бурбас в своем твиттере.

Добавим, что у главного тренера Динамо Александр Хацкевич заканчивается контракт с киевлянами. Игорь Суркис заинтересован в подписании на эту должность Михайличенко, Калитвинцева или Лужного.

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