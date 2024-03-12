Динамо и Заря играют 12 марта в 21-м туре УПЛ 2023/24. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча чемпионата Украины – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Заря должен начаться 12 марта в 15:30 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. На момент начала игры команда Александра Шовковского занимает 4 место турнирной таблицы (35 очков). Заря идет 12-й, набрав 19 пунктов.

Заря провела "репетицию" бойкота перед Динамо – легионеры получили привилегию над украинскими игроками

И Динамо, и Заря весной набрали по 7 очков в трех матчах. Луганчане еще и не пропустили ни одного гола – нулевая ничья и две "сухие" победы. Накануне игры появилась информация, что игроки Зари готовы бойкотировать матч с Динамо из-за невыплаты зарплаты. До невыхода на игру дело таки не дошло, но Юрий Коваль выставил сверхэкспериментальный состав, составленный из легионеров и молодых футболистов. В запасе луганчан лишь 5 игроков

Где смотреть матч Динамо – Заря? Онлайн-трансляция игры доступна на телеканале 2+2, YouTube-канале киевлян, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Динамо – Заря:

Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

Заря: Сапутин, Капустян, Джордан, Токар, Жуниор, Башич, Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев, Ндур.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

Онлайн-видеотрансляция Динамо Заря 12 марта 2024 года