Динамо і Зоря грають 12 березня в 21-му турі УПЛ 2023/24. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція матчу чемпіонату України – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Зоря має розпочався 12 березня о 15:30 на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. На момент початку гри команда Олександра Шовковського посідає 4 місце турнірної таблиці (35 очок). Зоря йде 12-ю, набравши 19 пунктів.

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І Динамо, і Зоря навесні набрали по 7 очок у трьох матчах. Луганці ще й не пропустили жодного гола – нульова нічия і дві "сухі" перемоги. Напередодні гри з'явилася інформація, що гравці Зорі готові бойкотувати матч з Динамо через невиплату зарплатні. До невиходу на гру справа таки не дійшла, але Юрій Коваль виставив надекспериментальний склад, сформований із легіонерів і молодих футболістів. У запасі луганців лише 5 гравців.

Де дивитися матч Динамо – Зоря? Онлайн-трансляція гри доступна на телеканалі 2+2, YouTube-каналі киян, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади на матч Динамо – Зоря:

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Волошин, Шапаренко, Кабаєв, Ванат.

Зоря: Сапутін, Капустян, Джордан, Токар, Жуніор, Башіч, Клод, Писаренко, Мічін, Долбнєв, Ндур.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Онлайн-відеотрансляція Динамо Зоря 12 березня 2024