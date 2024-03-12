Футболисты Зари действительно рассматривали вариант с невыходом на поединок 21-го тура УПЛ против Динамо, который состоится 12 марта в Киеве.

Луганская Заря действительно имеет задолженность перед игроками. Но не всеми. Легионеры – в частности, Башич и Герреро, получают зарплату вовремя. А вот украинским футболистам деньги задерживают. Об этом сообщил журналист Максим Гиленко в эфире УПЛ ТВ.

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По его словам, игроки Зари бойкотировали одну тренировку. Команда действительно рассматривала вариант невыхода на матч против Динамо, но решила таки сыграть. В частности, по финансовым причинам футболисты решили, что на игру именно с киевлянами таки надо выйти. Если бы соперник был другим – большие шансы, что бойкот бы состоялся.

Ранее начальник Зари Игорь Гузь уверял, что никакой задолженности в команде нет и никогда не было. Он же заявил, что возможность невыхода на игру с Динамо не рассматривалась.

Матч 21-го тура УПЛ Динамо – Заря должен стартовать в 15:30. Игра состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

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