Гарний футбол Динамо, біда реалізації

Динамо слабко виступає в Європі, але в УПЛ епізодами саме виглядає як Баварія. Ефектні комбінації в дотик, тонкі передачі. У матчі з Зорею ще до перерви Де Пена, Циганков і Буяльський зіграли п'ятками. І не просто для краси – кожна з цих хитрих передач загострювала атаку. Одна потягнула за собою перспективний простріл Миколенка, інша – удар впритул від Гармаша.

У чемпіонаті Динамо демонструє високу швидкість, хорошу інтенсивність і агресивний пресинг. Зоря в першому таймі з великими труднощами переходила центр поля. Господарі проводили атаку за атакою, корисно підключався зліва Миколенко, справа гру вів Циганков. Віктор явно хотів реабілітуватися за промах з Бенфікою.

Киянам бракувало тільки реалізації від Гармаша. Денис бив або прямо в Мацапуру, або повз ворота. Але все ж Гармаш приніс користь асистом на Буяльського. Динамо забило перед перервою після класної вертикальної передачі Шапаренка. Господарі заслужено виграли перший тайм, переважаючи за ударами 9:1.

Динамо вимкнулося, Аллах'яр голом попрощався з Зорею

З перерви вийшло трішки інше Динамо. "Біло-синім" настільки легко все вдавалося, що розслабленість не дивує. До того ж – це останній матч перед відпусткою. Кияни після важкого півріччя вже мріяли про теплі краї. Здавалося, що справу зроблено, з такою кількістю моментів другий гол якось залетить.

Але Зоря огризнулася. Гості на старті другого тайму почали проходити пресинг. Вони на контратаці зрівняли рахунок, скориставшись величезними розривами в порядках Динамо. Фаворов без спротиву прострілив справа, а Аллах'яр з центру штрафного майданчика без опіки пробив у кут. Сайядманеш таким приємним способом попрощався з Зорею – це був останній матч в оренді.

Зоря протягом кількох хвилин організувала ще кілька небезпечних атак. Аллах'яр вивів на удар Назарину, але удар останнього потягнув Бущан. Луганці навіть забили другий гол – Імереков замкнув подачу Назарини зі стандарту. Однак там судді зафіксували офсайд.

Динамо йде на перерву другим

Кияни спохватилися і побігли виривати перемогу. Однак вже й комбінації гірше проходили, вже й Зоря організованіше захищалася і відповідала контрвипадами. Динамо замість цікавих розіграшів почало збиватися на прості рішення. Вербіч, Гармаш і Сидорчук просто стріляли здалеку за першої можливості. Шапаренко та Циганков ще намагалися щось вигадувати.

Зорі пощастило, що сьогодні на висоті був Мацапура. Голкіпер тягнув все, що летіло в його напрямку. Витягнув з-під поперечини удар Циганкова, намертво взяв дальній постріл Шапаренко, перехоплював передачі на Гармаша. У підсумку Мацапура назбирав сьогодні 11 сейвів! Фінальний свисток зафіксував нічию.

Динамо не зуміло втриматися на вершині турнірної таблиці. Кияни набрали 45 очок, пропустили вперед Шахтар (2 очки відставання) і їдуть у відпустку на другому місці. Зоря з 36 балами завершує рік на четвертій сходинці.

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