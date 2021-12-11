Шахтер подходил к отчетному противостоянию в статусе лидера УПЛ. "Горняки" после семи побед подряд опережали Динамо по дополнительным показателям (по 44 очка). Конечно, подопечным Де Дзерби хотелось завершить первую часть сезона в статусе зимнего чемпиона, и для этого нужно было побеждать на стадионе Ника.

"Горняки" сразу же завладели инициативой. На 6-й минуте Тете опасно стрелял в ближний от Билыка угол – кипер Александрии все контролирует. Уже в следующей атаке гостей Майкон завершал бразильскую трехходовку с участием Педриньо и Фернандо, но на этот раз самоотверженно сыграл Мельник, заблокировав сферу.

Мудрик был одним из самых активных в составе Шахтера. 20-летний украинец постоянно пытался обыгрывать и классно комбинировал с бразильцами, не хватало только точности на завершающей стадии. Александрия тоже не отсиживалась в обороне. Рыбалка, в частности, опасно пробил над поперечиной из-за пределов штрафной.

В первые полчаса на поле было много борьбы. Одарюк и Мирошниченко получили предупреждение с интервалом в три минуты. Последний грубо встречал активного Мудрика. Шахтер заметно успокоился после стартового напора, в то время как Александрия заиграла смелее. Цуриков в быстрой контратаке хозяев целил в дальний угол – Трубин отбил перед собой, но Калюжный, вторым темпом, неудачно распорядился сферой.

Мудрик ошибся на ровном месте, позволив Мирошниченко прорваться в штрафную "горняков" – с нехитрым ударом по центру справился Билык. А уже через мгновение киперу Александрии пришлось выбежать далеко из ворот, чтобы прервать передачу на Фернандо. Совершенно равная игра в первом тайме – 0:0.

Бабогло завелся в дебюте второй половины, дважды сфолив на Фернандо. Тете выполнял штрафной удар на технику, но не попал в ворота. Хозяева ответили опасным стандартом, но на дальней стойке никто не завершил. На 53-й минуте Рыбалка получил жуткое повреждение, пытаясь остановить Мудрика. Экс-динамовец и правила нарушил, и левое колено подвернул. Сами же игроки Александрии выносили Сергея на носилках за пределы поля.

Очередной стандарт приводит к пожару у ворот Шахтера. Копину оставили без опеки на дальней стойке, тот спокойно принимает и катит на свободного Мельника, который хладнокровно расстрелял Трубина. Однако гол отменяют из-за офсайда у Копины – кажется, справедливо. Но хозяева все же сумели выйти вперед. Третьяков подал, а Кожушко головой пробил без шансов для Трубина.

Де Дзерби мгновенно делает две замены: Маркос Антонио вместо Майкона, Соломон – Тете. Именно израильтянин быстро сравнивает счет. Фернандо эффектно отыграл на приеме двух игроков Александрии и отдал на Манора, который с левого угла штрафной выкрутил в дальнюю девятку. На 75-й минуте Мораес заменил Фернандо, и фактически первым же прикосновением к мячу оформил камбэк "горняков". Цуриков как-то неловко прерывал пас Педриньо, подарив мяч сопернику, дальше – дело техники. Жуниор пробивает мимо Билыка, это дебютный гол бразильца после травмы.

Шахтер без особых проблем довел дело до победы (2:1), но возможный триумф Динамо против Зари с разницей в несколько мячей рискует лишить "горняков" первого места перед зимним перерывом. Александрия осталась на 6-й позиции (26 очков).