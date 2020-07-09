Динамо, Заря и Десна гарантировали себе место минимум в Лиге Европы – киевляне точно сыграют в группе еврокубка

Победа Динамо в Кубке Украины несколько прояснила ситуацию с командами, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2020/21.

Динамо выиграло Кубок Украины 2019/20, обыграв Ворсклу в серии послематчевых пенальти. Это значит, что киевская команда гарантировала себе право участия минимум в Лиге Европы 2020/21.

Как известно, обладатель Кубка Украины получает гарантированную путевку в групповой турнир Лиги Европы. Если же Динамо займет 2 место по итогам сезона 2019/20, то в таком случае будет играть в квалификации Лиги чемпионов, а в групповой турнир ЛЕ пробьется команда-бронзовый призер УПЛ. В случае вылета киевлян из квалификации ЛЧ Динамо точно будет выступать в группе ЛЕ.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Если киевляне финишируют вторыми, то Заря или Десна (тот из них, кто станет третьим) точно сыграют в группе Лиги Европы, ведь стали недосягаемыми для Александрии. В любом случае, указанные 3 клуба точно будут представлять Украину в еврокубках в сезоне 2020/21. Если киевляне станут третьими, то получат право участия в группе Лиги Европы без прохождения квалификации.

Если бы Кубок Украины завоевала Ворскла, то в группе ЛЕ играли бы полтавчане. Теперь команда Юрия Максимова может завоевать путевку в еврокубки лишь через плей-офф. Как известно, команды, занявшие места с 5-го по 8-е, разыграют в плей-офф одну путевку в квалификации Лиги Европы. Сейчас эти места занимают Александрия, Колос, СК Днепр-1 и Мариуполь.

Шахтер, который уже стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд, будет выступать в групповом турнире ЛЧ.

Напомним, за 3 тура до завершения УПЛ Динамо занимает 3 место, уступая Десне по дополнительным показателям. У Зари 4 позиция и на 1 пункт меньше.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко