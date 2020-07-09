toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо, Заря и Десна гарантировали себе место минимум в Лиге Европы – киевляне точно сыграют в группе еврокубка

11:05 - Читати українською
Динамо, Заря и Десна гарантировали себе место минимум в Лиге Европы – киевляне точно сыграют в группе еврокубка
Динамо сыграет минимум в группе ЛЕ / ФК Динамо

Победа Динамо в Кубке Украины несколько прояснила ситуацию с командами, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2020/21.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Динамо выиграло Кубок Украины 2019/20, обыграв Ворсклу в серии послематчевых пенальти. Это значит, что киевская команда гарантировала себе право участия минимум в Лиге Европы 2020/21.

Как известно, обладатель Кубка Украины получает гарантированную путевку в групповой турнир Лиги Европы. Если же Динамо займет 2 место по итогам сезона 2019/20, то в таком случае будет играть в квалификации Лиги чемпионов, а в групповой турнир ЛЕ пробьется команда-бронзовый призер УПЛ. В случае вылета киевлян из квалификации ЛЧ Динамо точно будет выступать в группе ЛЕ.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Если киевляне финишируют вторыми, то Заря или Десна (тот из них, кто станет третьим) точно сыграют в группе Лиги Европы, ведь стали недосягаемыми для Александрии. В любом случае, указанные 3 клуба точно будут представлять Украину в еврокубках в сезоне 2020/21. Если киевляне станут третьими, то получат право участия в группе Лиги Европы без прохождения квалификации.

Если бы Кубок Украины завоевала Ворскла, то в группе ЛЕ играли бы полтавчане. Теперь команда Юрия Максимова может завоевать путевку в еврокубки лишь через плей-офф. Как известно, команды, занявшие места с 5-го по 8-е, разыграют в плей-офф одну путевку в квалификации Лиги Европы. Сейчас эти места занимают Александрия, Колос, СК Днепр-1 и Мариуполь.

Шахтер, который уже стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд, будет выступать в групповом турнире ЛЧ.

Напомним, за 3 тура до завершения УПЛ Динамо занимает 3 место, уступая Десне по дополнительным показателям. У Зари 4 позиция и на 1 пункт меньше.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

Источник: Футбол 24
blog_ava
Динамо – Ворскла: InStat определил лучшего игрока финала Кубка Украины
09:37
9062
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Ворскла Кубок Украины Десна Десна Главное Лига Европы Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
17
мин
Борнмут
20:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук