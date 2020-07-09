Динамо, Зоря і Десна гарантували собі місце мінімум у Лізі Європи – кияни точно зіграють у груповому турнірі єврокубка

Перемога Динамо в Кубку України дещо прояснила ситуацію з командами, які представлятимуть нашу країну в єврокубках у сезоні 2020/21.

Динамо виграло Кубок України 2019/20, перегравши Ворсклу в серії післяматчевих пенальті. Це означає, що київська команда гарантувала собі право участі щонайменше у Лізі Європи 2020/21.

Як відомо, володар Кубка України отримує гарантовану путівку у груповий турнір Ліги Європи. Якщо ж Динамо посяде 2 місце за підсумками сезону 2019/20, то в такому разі гратиме в кваліфікації Ліги чемпіонів, а у груповий турнір ЛЄ проб'ється команда-бронзовий призер УПЛ. У випадку вильоту киян з кваліфікації ЛЧ Динамо точно виступатиме в групі ЛЄ.

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Якщо кияни фінішують другими, то Зоря або Десна (той з них, хто стане третім) точно зіграють в групі Ліги Європи, адже стали недосяжними для Олександрії. В будь-якому разі, вказані 3 клуби точно представлятимуть Україну в єврокубках у сезоні 2020/21. Якщо кияни стануть третіми, то отримають право участі в групі Ліги Європи без проходження кваліфікації.

Якби Кубок України здобула Ворскла, то у групі ЛЄ грали б полтавці. Тепер команда Юрія Максимова може завоювати путівку в єврокубки лише через плей-офф. Як відомо, команди, що посядуть місця з 5-го по 8-ме, розіграють у плей-офф одну путівку в кваліфікації Ліги Європи. Наразі ці місця посідають Олександрія, Колос, СК Дніпро-1 та Маріуполь.

Шахтар, який вже став чемпіоном України вчетверте поспіль, виступатиме в груповому турнірі ЛЧ.

Нагадаємо, за 3 тури до завершення УПЛ Динамо посідає 3 місце, поступаючись Десні за додатковими показниками. У Зорі 4 позиція та на 1 пункт менше.

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