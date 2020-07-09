Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов

В рамках финального поединка Кубка Украины киевское Динамо дожало Ворсклу только в серии пенальти (8:7).

Алексей Михайличенко после двух подряд поражений в УПЛ сделал определённые кадровые перестановки – в центре обороны вместе с Шабановым расположился Сирота, в полузащите стартовали Цитаишвили и де Пена, а на острие атаки находился Вербич. Юрий Максимов выпустил в основу сильнейших.

Полтавчане нервно начали поединок. Уже на 20-й секунде Альюн перед собственной штрафной неожиданно упал, позволив Буяльскому выйти один на один с Ризныком – впрочем, Дмитрий успел опередить Виталия, забрав сферу. На 5-й минуте Ворскла уже напугала Бущана – Кане классно прострелил на линию вратарской, однако Кулач не дотянулся до "круглого".

С каждым полным оборотом секундной стрелки действия полтавчан впереди становились всё более смелыми, а на 11-й минуте андердог неожиданно открыл счёт. Все началось с проигранного спринта Сироты против Кулача на фланге и выбитой подачи Скляра на угловой – его быстро разыграли, после чего Кане исполнил навесную передачу на дальнюю штангу. Мимо неё пролетели Альюн и Сидорчук, а Степанюк, вырвавшись из-за спины Миколенко, расстрелял ворота с нескольких метров– 0:1!

Динамо через четыре минуты огризнулось угловым с ударом Сироты головой под перекладину, однако Ризнік исполнил фантастический сейв. Ворскла ответила рядом смелых контратак с привлечением 4-5- футболистов по всей ширине поля, но команде не хватало последнего паса; единственным моментом "зелёно-белых" в этом размене стал дальний выстрел Скляра в руки Бущану на 20-й минуте. После этого киевляне окончательно перехватили инициативу и повысили скорости, загнав соперника на его треть поля.

На 21-й минуте прозвучал первый звоночек: де Пена завершил прорыв по флангу ударом из-за пределов штрафной в правый угол – мимо, но было близко. Второй зазвенел на 25-й, когда Вербич замкнул прострел Миколенко на линию вратарской. Ризнык каким-то чудом парировал, но на 28-й минуте спасти уже не мог и он: Сидорчук прорвался по правому флангу и исполнил подачу на левый край штрафной, де Пена сбросил её головой в Вербича, а Беньямин поставил корпус и пробил из-под защитника в правый верхний угол – 1:1! В последующие семь минут киевляне могли и добить Ворсклу, но удар Вербича головой прошел выше ворот, а выстрел де Пены метров с 19-ти в правый угол вытащил фантастический Ризнык.

В эндшпиле первого тайма подопечным Юрия Максимова удалось немного сбить тем "бело-синих", но контригры у них не было. Динамо этим пользовалось, едва не вырвавшись вперёд в счёте на 40-й минуте, когда Вербич мощно пробивал с дистанции под дальнюю штангу – Ризнык парировал. Также он перехватил ряд подач и кроссов. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Второй тайм начался с неожиданного рывка Кане по флангу на левый край штрафной с мощным ударом мимо дальнего угла. После этого ещё Степанюк пытался пробить, да и в целом полтавчане в первой половине 50-х минут выглядели активнее. Впрочем, остроты это не добавляло, за что на 56-й едва не наказал дальним выстрелом Цитаишвили – мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги!

Алексей Михайличенко сразу же выпустил вместо Гио Цыганкова, а тот на 61-й и 63-й минутах отдал две проникающих передачи Шепелеву. После первой Владимир пробил выше ворот с близкого расстояния (но там был офсайд), а после второй случился удар с рикошетом от Альюна – Ризнык парировал ногой!

На 64-й Динамо могло выйти вперёд вследствие мягкой подачи Де Пены, но Вербич и Цыганков пролетели мимо. Ворскла огрызнулась контрвыпадом на 67-й с ударом Кулача выше ворот метров с 18-ти, а на 70-й случился самый скандальный эпизод – Кендзёра прострелил с правого края штрафной, а Шепелев замкнул точным ударом мимо Ризныка. Гол? Нет! Екатерина Монзуль отменила взятие ворот из-за офсайда, хотя Владимир в нём не находился! При этом эпизод просматривал VAR. Вот вам и заговор в пользу Динамо.

В эндшпиле встречи ничего интереснее, чем дальний выстрел Де Пены и заблокированный Альюном удар Вербича с угла вратарской, не произошло. Юрий Максимов пытался освежить игру заменами, выпустив на поле Опанасенко и Луизао, но чего-то большего, кроме нескольких контратак и угловых, до самого конца основного времени Ворскла создать не смогла – исключением стал Опанасенко, который на 90-й минуте пробил из-за пределов штрафной куда-то в сторону от ворот. Киевляне претендовали на пенальти на 89-й минуте, но вместо гола с "точки" Буяльский получил жёлтую за симуляцию. В конце концов, свисток Екатерины Монзуль сообщил, что игра перейдёт в овертайм.

Первый дополнительный тайм прошел в равной борьбе и без изменений в счёте. Ворскла никак не уступала в активности и даже могла забить на 95-й минуте в результате сумбурного вбегания в штрафную с несколькими заблокированными ударами. Динамо было несколько острее, но реально голевых моментов не возникало – можно вспомнить только срезку подачи с углового над Ризныком (бил Луизао), но добить момент "бело-синие" не смогли. Во втором экстра-тайме Динамо могло вырвать победу с навеса Кендзёры, который головой замкнул де Пена, однако Карлос пробил во внешнюю сторону сетки. После этого момента ещё и Степанюка пришлось менять из-за повреждения – таким образом, сгорел слот для замены Ризныка на Исенко. В конце концов, Ворскла перевела матч в серии пенальти.

Она началась точными ударами Пуцлина, Вербича, Цыганкова, Луизао и Кендзеры. Четвёртые удары провели Опананесенко и де Пена – 4:4. Пятый от Ворсклы пошел быть Альюн – на грани от перекладины, 5:4. Андриевский пробил в ту же девятку – 5:5. Шестые удары принадлежали капитанам – 6:6. Седьмой от Ворсклы нанёс Пердута – точно! Шапаренко пошел отвечать – в тот же угол, 7:7!

Восьмой удар полтавчан наносил Сапай – Бущан потащил! Миколенко пошел бить победный – Ризнык парировал! Впрочем, следующий же выстрел ворсклян пошел выше ворот – это Баенко подвёл. Шабанов пошел на свой удар и уложил мяч в левую девятку, куда и летел Ризнык – 8:7! Динамо таки выиграло Кубок Украины!