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Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

8 июля 22:17 - Читати українською
Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины
Динамо – Ворскла – видео голов и обзор финала Кубка Украины 8 июля 2020

Динамо и Ворскла встречались в финале Кубка Украины 2019/20. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались киевляне (8:7). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Ворскла на "Футбол 24".

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Финальный матч Кубка Украины 2019/20 Динамо – Ворскла начался в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция встречи проходила на каналах "Футбол 1" и UA:Первый, текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

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Ворскла открыла счет на 11-й минуте игры, шокировав фаворита. Руслан Степанюк после розыгрыша углового отправил мяч в ворота Бущана.

Динамо – Ворскла: видео гола Степанюка:

Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена поборолся, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.

Динамо – Ворскла: видео гола Вербича:

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