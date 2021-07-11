Колос получил за своего хавбека Дениса Антюха 150 тысяч евро, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Динамо также обязалось заплатить такую же сумму в виде бонусов, если 23-летний игрок будет давать результат. Ковалевцы также прописали в контракте определенный процент от следующей продажи Дениса.

В прошлом сезоне УПЛ Антюх провел 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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