Полузащитник Денис Антюх продолжит свою карьеру в составе киевского гранда.

Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании 4-летнего контракта с хавбеком.

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Предыдущим клубом Антюха был Колос. В составе ковалевцев атакующий игрок провел 48 матчей, отличился 5 голами и 6 ассистами. Динамо взяло хавбека на первые сборы, и новичок смог убедить Мирчу Луческу – Антюх забивал в ворота Базеля и Люцерна.

Добавим, что 23-летний вингер стал первым новичком киевлян в межсезонье. На просмотре также находятся Владислав Кулач и Андрей Коробенко.

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