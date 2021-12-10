Лига Европы УЕФА 2021/22, групповой этап, 6-й тур

Вест Хэм – Динамо Загреб – 0:1

Голы: Оршич, 4

Рапид Вена – Генк – 0:1

Голы: Любичич, 29

Брага – Црвена Звезда – 1:1

Голы: Галена, 52 (пен) – Катай, 70 (пен)

Лацио – Галатасарай – 0:0

Вест Хэм досрочно выиграл группу Н, так что "домашка" против загребского Динамо не имела турнирного значения для англичан. Именно поэтому Дэвид Мойес выставил полурезервный состав с Ярмоленко в основе. Хорватам же для прохода в 1/16 финала ЛЕ необходимо было удержать отрыв от Генка, ведь при равенстве очков бельгийцы обошли бы динамовцев.

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Мотивированные гости открыли счёт уже на 4-й минуте встречи усилиями Оршича, которому удался фантастический удар с дистанции в дальнюю девятку. Чего-то более интересного на поле не происходило. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей. Динамо Загреб прорывается в 1/16 финала ЛЕ.

Генк же свою встречу провалил. Команда отстала от Динамо на два очка, но ещё и умудрилась упустить шансы на Лигу конференций. Дома бывший клуб Малиновского принимал венский Рапид, пропустив в середине первого тайма от Любичича – этот гол стал единственным во встрече. Австрийцы перед матчем отставали от соперника на два очка, поэтому выездная победа подняла их на третье место. Рапид прорывается в плей-офф Лиги конференций!

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В группе F на выход в 1/8 финала ЛЕ претендовали Црвена Звезда (10 очков), Брага (9) и Митьюллан (8). В последнем туре португальцы принимали сербов на собственном поле – в первом тайме голов не забивали, а вот в середине второго соперники обменялись результативными пенальти. Финальный свисток зафиксировал ничью. Она устроила оба коллектива, ведь в параллельной встрече датчане расписали "нули" с Лудогорцем. Црвена – в 1/8 финала ЛЕ, Брага – в 1/16, Митьюллан – в плей-офф ЛК.

В группе Е Галатасарай и Лацио решали судьбу первого места (ниже второго они опуститься уже не могли). Стамбульцы опережали римлян на три очка – с этим же гандикапом они завершили групповой этап, ведь обе команды голов не забили. Турки шагают в 1/8 финала ЛЕ, итальянцы выходят в 1/16.

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