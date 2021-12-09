Заря играла исключительно за престиж и премиальные – турнирной мотивации не было

Матч в Запорожье стал последним для представителей Украины в еврокубках сезона 2021/22. Заря вслед за Динамо и Шахтером завершила свою еврокампанию, досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф. Матч Заря – Будё-Глимт стартовал в 19:45 на Славутич Арене. Поединок первого тура в Норвегии завершился победой Буд1-Глимт со счетом 3:1.

Для команды Виктора Скрипника игра не имела турнирного значения, ведь луганчане не могли покинуть третье место – после 5-ти туров Заря имела 6 очков. А вот норвежский коллектив в случае победы финишировал бы на первой строчке, которая дает право сразу на 1/8 финала Лиги конференций.

У команды Кьетиля Кнутсена было 11 пунктов и первое место, а Рома, которая в параллельном матче на выезде противостояла аутсайдеру группы С – софийскому ЦСКА – отставала на 1 балл. Соответственно, ничья или поражение в Запорожье заставляли Будё-Глимт оглядываться на результат матча в Болгарии и надеяться на сенсацию в виде победы аутсайдера квартета над командой Жозе Моуринью.

Заря забила с первого же удара, хотя гости превосходили украинцев

Виктор Скрипник, как и обещал, выставил оптимальный состав, намекнув на желание одержать третью победу в групповом турнире Лиги конференций. Но первый момент возник именно у ворот Зори – Ботхейм после обрезки хозяев пробил в руки Мацапуре.

К слову, беспроигрышная серия Будё-Глимт во всех турнирах насчитывала 24 (!) матча. В последний раз норвежская команда проигрывала Приштине еще 5 августа в квалификации Лиги конференций. Вот и сегодня гости больше владели мячом на старте игры, но момент Ботхейма был единственным до 13-й минуты, когда Сольбаккен после эффектной стенки с партнером ворвался в штрафную, однако своевременный подкат Вернидуба спас ситуацию. Ола продолжил терроризировать защиту Зари, однако его сольный проход снова завершился после встречи с капитаном Зари. Что касается команды Скрипника, то в стартовые 15 минут Заря запомнилась разве что одним заработанным угловым и заблокированным прострелом Громова.

Однако первый же удар по воротам Будё-Глимт стал результативным. Гладкий заработал право на штрафной, которую взялся исполнять Назарина. Хавбек мощно пробил во вратарский угол и стал автором забитого мяча. Роскошный гол!

Заря – Будё-Глимт – видео пушечного гола Назарины со штрафного

Тут же Имереков чуть не удвоил преимущество Зари, но, замыкая скидку, чуть не попал в нижний угол после углового розыгрыша. Тем временем Рома забила в Болгарии – такое развитие событий опускало норвежцев на второе место.

Будё-Глимт мог отыграться в середине тайма после ошибки Зари в собственной штрафной, однако удар капитана был неточен. А вот на 32-й луганчане не пропустили только чудом. Мацапура, без преувеличения, спас после удара Брустада-Фета, а Пеллегрино, который был первым на добивании, не попал в створ. Рома в параллельном матче забила второй гол в ворота ЦСКА – соответственно норвежцам оставалось рассчитывать только на себя. Впрочем, до конца тайма острых моментов у ворот Мацапуры больше не было.

В течение 45 минут норвежцы могли забивать, но упустили свои шансы. А вот Заря с игры не создала абсолютно ничего – гол со штрафного и шанс Имерекова после углового. Все.

Трагедия Виталия Вернидуба и логичный гол Будё-Глимт

Будё-Глимт очень активно начал второй тайм, однако все удары норвежцев были неточными – Мацапура долго не вступал в игру. Разве что после угловых Пеллегрино, который почему-то регулярно закручивал в ворота – похоже, хотел повторить подвиги Чалханоглу и Куадрадо.

Заря же совершенно отказалась от владения мячом, окопавшись на своей половине поля в полном составе.

Однако это не помешало команде Скрипника создать супермомент. Громов вышел один на один с кипером после выбивания Мацапуры и ошибки защитника, однако начал обыгрывать соперника и упустил роскошный шанс, а вратаря Зари лишил ассиста.

В составе гостей появился бразилец Пернамбуко, в свое время выступавший в УПЛ в составе Львова. Незадолго после его выхода гости отыгрались – на 68-й минуте счет стал равным. Виталий Вернидуб в подкате прерывал прострел с правого фланга, но неудачно срезал его в свои ворота. Досадный эпизод для капитана Зари, однако гол в ворота луганчан не стал чем-то странным. Уж очень отошли хозяева к своим владениям, но пропускать именно таким образом – очень досадно.

Будё-Глимт пошел вырывать победу, ведь лишь один гол отделял команду Кьетиля Кнутсена от первого места группы. Норвежцы немало били по воротам Мацапуры – преимущественно со средних и дальних дистанций, но точность оставляла желать лучшего. Однако и у Зари был свой шанс – Назарина еще раз мощно приложился со штрафного, но на этот раз попал в стенку. Последний момент в матче создали тоже хозяева. Вернидуб ударом через себя (!) пробил в руки Хайкину.

1:1 – счет, который больше устроил Зарю. Команда Скрипника достойно завершила поход в Лиге конференций, а наконец сумела хлопнуть дверью. Жозе Моуринью и его Рома точно благодарны украинцам, подарившим им первое место и путевку в 1/8 финала. Буде-глимт отстал на 1 пункт и сыграет в 1/16. У Зари 7 очков и третье место.