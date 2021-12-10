Ліга Європи УЄФА 2021/22, груповий етап, 6-й тур

Вест Хем – Динамо Загреб – 0:1

Голи: Оршіч, 4

Рапід Відень – Генк – 0:1

Голи: Любічіч, 29

Брага – Црвена Звєзда – 1:1

Голи: Галену, 52 (пен) – Катай, 70 (пен)

Лаціо – Галатасарай – 0:0

Вест Хем достроково виграв групу Н, тож "домашка" проти загребського Динамо не мала турнірного значення для англійців. Саме тому Девід Мойєс виставив напіврезервний склад із Ярмоленком в основі. Хорватам же для проходу в 1/16 фіналу ЛЄ необхідно було втримати відрив від Генка, адже за рівності очок бельгійці обійшли б динамівців.

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Вмотивовані гості відкрили рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі зусиллями Оршіча, якому вдався фантастичний удар з дистанції у дальню дев'ятку. Чогось цікавішого на полі не відбувалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей. Динамо Загреб крокує у 1/16 фіналу.

Генк же свою зустріч провалив. Команда відстала від Динамо на два очки, але ще й примудрилася втратити шанси на Лігу конференцій. Вдома колишній клуб Маліновського приймав віденський Рапід, пропустивши в середині першого тайму від Любічіча – цей гол став єдиним у зустрічі. Австрійці перед матчем відставали від суперника на два очки, тож виїзна перемога підняла їх на третє місце. Рапід проривається в плей-офф Ліги конференцій!

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У групі F на вихід у 1/8 фіналу ЛЄ претендували Црвена Звезда (10 очок), Брага (9) та Мітьюллан (8). В останньому турі португальці приймали сербів на власному полі – в першому таймі голів не забивали, а от в середині другого суперники обмінялися результативними пенальті. Фінальний свисток зафіксував нічию. Вона влаштувала обидва колективи, адже в паралельній зустрічі данці розписали "нулі" з Лудогорцем. Црвена – в 1/8 фіналу ЛЄ, Брага – в 1/16, Мітьюллан – в плей-офф ЛК.

У групі Е Галатасарай і Лаціо вирішували долю першого місця (нижче другого вони опуститись вже не могли). Стамбульці випереджали римлян на три очки – з цим же гандикапом вони й завершили груповий етап, адже обидві команди голів не забили. Турки крокують в 1/8 фіналу ЛЄ, італійці виходять в 1/16.

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