Групповой этап дебютного розыгрыша Лиги конференций почти завершен (остался перенесенный матч Тоттенхэма и Ренна). Ознакомьтесь с отчетом о поединках групп E, F, G и H.

Лига конференций, 6-й тур

Группа Е

Фейеноорд – Маккаби Х – 2:1

Голы: Дессер, 38, Нельсон, 65 – Давид, 90+1

Унион – Славия Прага – 1:1

Голы: Крузе, 64 – Шранц, 50

Группа F

Копенгаген – Слован Б – 2:0

Голы: Винд, 30, Гейлунд, 53

ПАОК – Линкольн Ред Импс – 2:0

Голы: Живкович, 17, Шваб, 55

Группа G

Витесс – Мура – 3:1

Голы: Бейтинк, 4, Опенда, 35, Гейсман, 40 – Мароса, 82

Тоттенхэм – Ренн – перенесен

Группа H

Базель – Карабах – 3:0

Голы: Артур, 33, 74, Касами, 62

Омония – Кайрат – 0:0

Нереализованный пенальти: Паулу, 45+2 (К)

В группе Е было очное сражение претендентов на второе место между берлинским Унионом и пражской Славией. Команда Тараса Качарабы (украинец вышел в старте) повела, хотя именно ей хватало и ничьей. Унион смог ответить только голом Макса Крузе и попрощался с еврокубками. Параллельно Фейеноорд обеспечил себе первую строчку, обыграв Маккаби Хайфа.

Квартет Е завершился провалом Слована. Подопечным Владимира Вайсса нужно было побеждать немотивированный Копенгаген и надеяться на подвиг безнадежного Линкольна (ноль очков). Не произошло ни то, ни другое, потому в плей-офф выходят Копенгаген и ПАОК. К слову, за эти команды сыграли Хочолава и Сидклей, арендованные у Шахтера и Динамо соответственно.

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Группа G остается неопределенной из-за коронавирусных проблем Тоттенхэма. Витесс свою часть миссии выполнил, одолев Муру. Теперь нидерландцам остается молиться на Ренн, который без всякой мотивации должен не проиграть команде Конте. Французы уже точно первые, а судьба второй путевки определится позже.

В группе H последний тур был чисто формальным. Базель разбил Карабах в битве за лидерство, а Омония все же оставила Кайрат на дне таблицы.

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