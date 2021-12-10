В последнем туре группового этапа Лиги Европы состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Лига Европы, групповой этап, 6-й тур

Группа G

Селтик – Бетис – 3:2

Голы: Велш, 3, Хендерсон, 72, Тернбулл, 77 (пен.) – Бейн, 69 (аг.), Иглесиас, 75

Ференцварош – Байер – 1:0

Гол: Лаудони, 82

Группа F

Лудогорец – Митьюлланд – 0:0

Группа E

Марсель – Локомотив – 1:0

Гол: Милик, 35

Удаление: Ронжье, 90 (Марсель, вторая желтая карточка)

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В группе G сошлись Селтик и Бетис. Хозяева сделали серьезную заявку на победу уже на третьей минуте матча, когда Вэлш головой удачно замкнул подачу с углового. В середине второго тайма кипер "кельтов" срезал мяч в свои ворота и счет стал ровным. Однако уже через три минуты Хендерсон снова вывел шотландцев вперед. Не успели они как следует отпраздновать взятие ворот, как пропустили второй раз. События в матче развивались с молниеносной скоростью – и вот уже Селтик третий раз повел в счете, реализовав пенальти за нарушение правил Гонсалеса в собственной штрафной. Игра завершилась победой "кельтов", которые весной попробуют свои силы в Лиге конференций.

Безнадежный аутсайдер квартета Ференцварош принимал лидера Байер. Хозяевам удалось отличиться в конце матча – приятно, что к голу имел отношение украинский легионер Александр Зубков, удачно исполнивший навес на Лаудоне. Ассист нашего полузащитника помог "Фради" одержать первую победу в еврокубках.

Лудогорец Игоря Пластуна потерял какие-либо шансы на евровесну, поэтому в поединке с Митьюлландом боролся за престиж и призовые. Финальный свисток, зафиксировавший безголевую ничью, оставив болгар с нулями в графе побед.

Марсель и Локомотив пытались определить между собой худшего в квартете Е. Лучше это удалось французам, которые усилиями Милика забили еще до перерыва, а затем в меньшинстве отстояли победу.

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