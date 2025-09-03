Сегодня ночью, 3-го сентября, Киевское Динамо официально объявило о подписании румынского форварда Владислава Бленуцы из Университати Крайови. 23-летний нападающий поставил подпись под 5-летним контрактом. Нападающий обошелся Динамо в 2,5 миллиона евро.

Динамо официально подписало замену Ванату

Особое внимание привлекает отступная сумма в контракте Бленуцы – 50 миллионов евро, что делает ее одной из самых больших в истории клуба, сообщает prosport.ro.

Кроме того, владелец предыдущего клуба форварда Адриан Митителу получит 2,5 млн евро плюс 20% от будущего трансфера, а сам нападающий будет зарабатывать 30 тыс. евро в месяц в первый год действия контракта. Румынский клуб также будет претендовать на 300 тысяч евро потенциальных бонусов за успешные выступления игрока.

Аркадий Запорожану, посредник в трансфере, признался, что Динамо успело оформить соглашение в 23:59, за минуту до дедлайна заявок на еврокубки от УЕФА: "Это будто Влад забил победный гол на 120-й дополнительного времени".