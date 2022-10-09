Опытный футболист травмировался в матче против Руха. Бойко получил повреждение в конце первого тайма, но продолжил игру и даже вышел на вторую половину матча. Однако уже на 54-й минуте Дениса пришлось заменить.

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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прогнозирует, что у голкипера Динамо повреждение крестообразной связки. "Кипер Динамо приземлялся на ногу после того, как сыграл на мяче. При приземлении колено приобрело типичное для повреждения "крестов" вальгусное отклонение. Стоит заметить, что при приземлении стопа была ротирована наружу, что может свидетельствовать о дополнительном повреждении мениска. После травмы голкипер упал на газон и закричал, очевидно ощутив злосчастный "щелчок" в колене.

Единственное, что внушает надежду, это то, что угол вальгуса не был столь велик, чтобы точно свидетельствовать о разрыве. МРТ позволит поставить финальный диагноз и спрогнозировать восстановление. Тот факт, что медицинский штаб позволил Бойко вернуться к игре, свидетельствует о том, что, возможно, все обойдется растяжением или частичным надрывом связки, а не полным ее разрывом. Что, к сожалению, не всегда избавляет от возможной операции", – написал специалист в своем Telegram-канале.

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Напомним, Бойко снова стал основным голкипером Динамо из-за травмы Георгия Бущана, получившего травму в начале сентября.