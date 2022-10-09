Досвідчений футболіст травмувався в матчі проти Руха. Бойко отримав ушкодження наприкінці першого тайму, але продовжив гру і навіть вийшов на другу половину матчу. Однак вже на 54-й хвилині Дениса таки довелося замінити.

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Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прогнозує, що у голкіпера Динамо ушкодження хрестоподібної зв'язки. "Кіпер Динамо приземлявся на ногу після того, як зіграв на м’ячі. При приземленні коліно набуло типового для ушкодження "хрестів" вальгусного відхилення. Варто зауважити, що при приземленні стопа була ротована назовні, що може свідчити про додаткове ушкодженням меніска. Одразу після травми голкіпер впав на газон та закричав, очевидно відчувши злощасне "клацання" в коліні.

Єдине, що вселяє надію, це те, що кут вальгусу не був настільки великим, щоб точно свідчити про розрив. МРТ дозволить поставити фінальний діагноз і спрогнозувати відновлення. Той факт, медичний штаб дозволив Бойку повернутися до гри, свідчить про те, що, можливо, все обійдеться розтягненням або частковим надривом зв’язки, а не повним її розривом. Що, на жаль, не завжди рятує від можливої операції", – написав фахівець у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, Бойко знову став основним голкіпером Динамо через травму Георгія Бущана, який отримав травму на початку вересня.