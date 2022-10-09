"Осень – пора особых украинских побед над Россией! Когда-то мы радовались нашим победам на футбольном поле, а сейчас радуемся успехам наших Вооруженных сил, которые этой осенью добились выдающихся побед над рашистами.

"Динамо в еврокубках не играет, а мучается": Леоненко выделил ключевые проблемы команды Луческу

Мы славим наших защитников и верим в нашу великую победу, потому что знаем: Украина сильнее духом, умением и верой!", – говорится в заявлении Динамо на официальном сайте.

Напомним, сегодня, 9 октября, Динамо в рамках 6-го тура УПЛ сыграет с Рухом. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Рух: анонс матча УПЛ