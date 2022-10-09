"Побеждали, побеждаем и обязательно победим!": Динамо презентовало эмоциональный ролик в поддержку ВСУ
13:53 - Читати українською
Киевский клуб выразил благодарность украинским воинам, которые мужественно защищают нашу родину.
"Осень – пора особых украинских побед над Россией! Когда-то мы радовались нашим победам на футбольном поле, а сейчас радуемся успехам наших Вооруженных сил, которые этой осенью добились выдающихся побед над рашистами.
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Мы славим наших защитников и верим в нашу великую победу, потому что знаем: Украина сильнее духом, умением и верой!", – говорится в заявлении Динамо на официальном сайте.
Напомним, сегодня, 9 октября, Динамо в рамках 6-го тура УПЛ сыграет с Рухом. Начало встречи в 17:00.
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