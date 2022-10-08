Арена Львов примет первый поединок между Шахтером и Динамо, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Ранее сообщалось, что команды планировали провести поединок в Англии, но из-за смерти Королевы Елизаветы II затормозили переговоры. К тому же не получалось договориться насчет аренды сразу нескольких арен в Лондоне. Также был вариант с проведением матча в столице Польши, но его тоже отклонили.

К слову, Динамо на 10 месте с 6 очками в активе, а Шахтер возглавляет турнирную таблицу, имея 13 пунктов.

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