Динамо готово продать Супрягу, даже если выйдет в групповой этап ЛЧ, сообщает Tutto Bologna Web со ссылкой на СdS.

Супряга может остаться в Динамо из-за Лиги чемпионов – Болонья рассматривает вариант с провалом переговоров

Ранее сообщалось, что именно фактор Лиги чемпионов исключает переход Владислава. Сейчас переговоры между клубами активизировались – Болонья готова выложить 12 млн евро за форварда, Игорь Суркис требует не менее 15 млн.

Однако есть вероятность, что президент Динамо все же отпустит Супрягу, ведь итальянцы предложили включить в соглашение пункт о 20% от дальнейшей продажи форварда. К слову, Луческу тоже готов отпустить Владислава, если клуб приобретет бразильца в линию атаки.

Добавим, что Супряга провел за Динамо 6 матчей в сезоне 2020/21 и отметился 3 голами. Трансферное окно закроется менее чем за две недели.

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