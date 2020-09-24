– Динамо з 53-ї хвилини мало кількісну перевагу. Потрібно було забивати більше, ніж 2 голи, і закривати всі питання?

– Справді, кількісна перевага повинна була перейти в якість. Але забили лише одного разу, виграли – це теж добре. Навіть якби перемогли 3:1, однаково потрібно виходити на другий матч і грати з повною відповідальністю. На першому місці – результат, вихід у груповий турнір.

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Судячи з останніх матчів Динамо у чемпіонаті і єврокубках, потенціал у команди є, але поки що немає підстав впевнено розраховувати на кілька забитих м’ячів. Крок за кроком потрібно прогресувати. Зараз маємо найголовніше – позитивний результат.

– Вилучення Безуса – по ділу?

– Я кілька разів переглядав цей епізод. Вважаю, що головний арбітр прийняв занадто жорстке рішення. По-перше, кількома хвилинами раніше він уже виписав Роману жовту картку. По-друге, мокре поле – на ньому важко одразу пригальмувати. Тим паче, Безус грав у м’яч. Румун не пошкодував українця.

– Чи склалося у вас враження, що Хацеган симпатизував команді свого співвітчизника-тренера?

– Зараз, після аналізу подій, справді можна про це подумати. Хоча по грі не відчувалося явної симпатії арбітра до Динамо. Можливо, певні моменти були, але рефері діяв настільки тонко і професійно, що комар носа не підточить.

– Хто з динамівців вам сподобався, а хто зіграв нижче очікуваного рівня?

– Є розчарування від Бущана. Наш голкіпер не мав серйозної роботи, два удари у площину. Але під час стандарту невпевнено зіграв на виході, що втілилося у пропущений гол. Кудись подівся той запал, з яким Жерсон провів перші матчі під керівництвом Луческу. Не помітно, що бажання у нього зашкалює.

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Уся команда проявила себе не дуже яскраво. На своєму рівні зіграв хіба що Сидорчук – надійно у центрі поля. Помітно, що впевнено почувається Миколенко – розпочинає атаки, підстраховує. Більшого хочеться від Шапаренка. Супряга, хоч і забив, але поки що виглядає важкувато. Можливо, не вписується в схему. Наразі не доводиться говорити, що це форвард, який, як Лєвандовскі, забиватиме в кожному матчі.

– У матчі-відповіді ще варто побоюватися неприємних сюрпризів для Динамо?

– Ну, українські легіонери Яремчук (травма) і Безус (дискваліфікація) грати не будуть. Судячи з вчорашнього матчу, можливо це бельгійцям навіть на руку. Навряд чи відбудуться якісь сюрпризи. Динамо настільки близько підійшло до мети, тим паче, має комфортну перевагу в рахунку і у власному полі, що свого вже не віддасть. Луческу повинен грамотно вибудувати стратегію, щоб навіть натяку на невдачу не виникло.

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