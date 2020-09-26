Динамо готове продати Супрягу, навіть якщо вийде в груповий етап ЛЧ, повідомляє Tutto Bologna Web з посиланням на СdS.

Супряга може залишитися в Динамо через Лігу чемпіонів – Болонья розглядає варіант з провалом переговорів

Раніше повідомлялось, що саме фактор Ліги чемпіонів унеможливлює перехід Владислава. Наразі перемовини між клубами активізувались – Болонья готова викласти 12 млн євро за форварда, Ігор Суркіс вимагає не менше 15 млн.

Проте є ймовірність, що президент Динамо все ж відпустить Супрягу, адже італійці запропонували включити в угоду пункт про 20% від подальшого продажу форварда. До слова, Луческу теж готовий попрощатись із Владиславом, якщо клуб придбає бразильця у лінію атаки.

Додамо, що Супряга провів за Динамо 6 матчів у сезоні 2020/21 та відзначився 3 голами. Трансферне вікно закриється менш ніж за два тижні.

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