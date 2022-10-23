Динамо підходило до матчу проти Ворскли в статусі восьмої команди чемпіонату, маючи в активі всього три перемоги й забивши вісім голів у шести матчах. В таких умовах кияни не мали права на осічку, однак існували сумніви у здатності уникнути її. "Біло-сині" протягом сезону демонструють величезні проблеми у просуванні м'яча під пресингом, а полтавці за його інтенсивністю залишаються найкращою командою УПЛ.

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Мірча Луческу продовжив курс на експерименти зі складом. Він повернув на лівий фланг атаки Кабаєва, а в опорній зоні з'явився новачок Лонвейк – це був його дебют у старті Динамо. Караваєв з'явився на позиції лівого фулбека, на протилежному фланзі Кендзьора замінив Тимчика, а в ролі форварда знову діяв Бєсєдін. Віктор Скрипник, своєю чергою, притримав у запасі Олійника й Степанюка.

На гру завітав Олександр Петраков. Побачене навряд чи могло зацікавити головного тренера збірної України. Ворскла практично не демонструвала свого знаменитого пресингу, дозволяючи Попова проводити ривки на свою половину поля й не заважаючи розігрувати м'яч супернику. Динамо відповідало люб'язністю, нічого не створюючи в атаці.

Швидкості були низькими, а за перші півгодини було проведено всього два удари. Обидва пройшли з дистанції й обидва були дуже негострими (стріляли Кабаєв і Лонвейк). У Ворскли пригадується хіба що винос Різника, після якого Марлісон ледь не вийшов віч-на-віч. Не дивно, що під такий футбол Микита Кравченко ледь тримався, аби не заснути.

Активність Динамо в роботі з м'ячем таки принесла успіх на 34-й хвилині. Кабаєв відкрився на лівому фланзі й в оточенні захисників точно навісив на Бєсєдіна, а Артем виконав скидку в центр штрафного – Чеснаков ніби й контролював ситуацію, але нічого не зробив із набігаючим Буяльським. Віталій протиснув Володимира й розстріляв ворота. 1:0!

Ще за дві хвилини Лонвейк приклався метрів з 22-х, вистріливши у лівий нижній кут. Різник парирував. На 41-й хвилині новачок повторив спробу, але цього разу вийшло значно вище воріт. Ворскляни ж нічим не відповідали до 44-ї хвилини, а потім несподівано забили гол першим ударом по воротах.

Все почалося з виносу Нещерета в аут, після якого динамівці дозволили провести комбінацію через півполя. Атака продовжилась заблокованим ударом Сефері, після якого м'яч полетів на правий край штрафного – там Сирота не зміг виграти боротьбу у Марлісона, дозволивши бразильцю виконати скидку на лінію воротарського.

Юрченко, за яким Циганков біг аж з центру поля, у вирішальну мить відклеївся від Віктора й переграв Нещерета. 1:1!

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку на табло. На початку другого тайму кияни й полтавці могли його оновити. Так, на 50-й хвилині Сироті потужний класний постріл з далекої відстані під праву стійку – Різник парирував. Ворскла одразу ж відповіла небезпечним прострілом з відскоком на Марлісона. Бразилець зачепився за м'яч у шести метрах від воріт, але не зміг підлаштуватись, скинувши сферу грудьми в руки Нещерету.

Втім, після цього моменти зникли. Стривожений таким розвитком подій Мірча Луческу провів подвійну заміну на 59-й хвилині, випустивши Гармаша й Вівчаренка замість Кабаєва й Кендзьори. Дана перестановка майже одразу могла закрити гру: вже на 60-й хвилині Гармаш розрізною передачею вивів Караваєва віч-на-віч – Олександр обіграв Різника на прийомі, розвернувся й пробив у порожні ворота. І не влучив!

На 67-й Денис знову наблизив Динамо до другого голу. Цього разу він виконав небезпечний крос, однак Бєсєдін до нього не дотягнувся, а Вівчаренко на дальній стійці замикав у падінні – і знову повз порожні ворота!

Ворскла відповіла двома небезпечними вриваннями та падінням Марлісона у штрафному. Пенальті за нього не дали. Лонвейк вибив з-під нього м'яч без порушення правил.

В останні 20 хвилин полтавці почали грати на захист результату, час від часу огризаючись контратаками без логічного завершення. Динамо ж додало у активності. Зокрема, на 75-й хвилині Сидочрук завершив комбінацію шикарним дальнім ударом – Нещерет впорався із великими труднощами.

На 79-й Буяльський наважився на постріл зі стандарту, спрямувавши м'яч впритул до правої стійки. Був також крос на свіжого Ваната, після якого Владислав пробив у руки Різнику. На 89-й хвилині же хвилині Скляр зрізав подачу з правого флангу сильним ударом у власні ворота, але Різник врятував Ворсклу. Останнім моментом став постріл Циганкова зі стандарту, який не створив проблем для голкіпера.

Попри ці епізоди, кияни не справляли враження гранда, якому знову доводиться втрачати очки. "Біло-сині" не вели відчайдушної навали. Не виникало емоційних перепалок. В якусь мить навіть забулося, що на табло горять 1:1 – настільки все було спокійно. Як наслідок, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Динамо знову оступається.

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