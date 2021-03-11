Седьмая команда Испании, в Примере не выигрывающая 8 туров подряд, против лидера УПЛ. Где смотреть матч Динамо – Вильярреал онлайн? Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. На просторах сети это MEGOGO (Volia Football HD 1), а также oll.tv. Прямая трансляция также состоится на телеканале "Футбол 1", где в 19:00 запланирована предматчевая студия "Путь в Гданьск". Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Вильярреал на "Футбол 24", стартует в 19:55. Встреча старых знакомых. Впервые киевляне сыграли с "Желтой субмариной" еще в Кубке УЕФА. Тогда, в 2005 году динамовцы дома разошлись миром 0:0, а в гостях уступили 0:2, поэтому не смогли пробиться в 1/8 финала.

Динамо – Вильярреал: анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

Отмечаем возвращение и сразу в стартовый состав Цыганкова. Виктор травмировался в кубковой игре 8 дней назад, не доиграв и тайм против Колоса. Еще накануне были сомнения, успеет ли вингер сборной Украины полностью восстановиться. По сравнению с последним матчем в чемпионате свои места в основе теряют Караваев и Де Пена, взамен выходят именно Цыганков и Жерсон Родригес. Оставшиеся без изменений, стартовый состав Луческу традиционно очень стабилен. Эмери ротирует вратарем, а также делает две перестановки в основе после дерби с Валенсией. Тригерос и Педраса заменили Эступиньяна и Гомеса.

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Родригес – Беседин

Вильяреал: Рульи – Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса – Тригерос, Капу, Парехо – Чуквезе, Морено, Алькасер