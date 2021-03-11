Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Вильярреал на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Это не первая встреча команд в еврокубках. Впервые киевляне сыграли с "Желтой субмариной" еще в Кубке УЕФА. Тогда, в 2005 году динамовцы дома разошлись миром 0:0, а в гостях уступили 0:2, поэтому не смогли пробиться в 1/8 финала.

На 30-й минуте Вильярреал открыл счет. После подачи углового киевляне отбились, но последовала атака вторым темпом, которую ударом в пустые ворота завершил Пау Торрес. Ассист в активе Морено. Майкл Оливер после короткой паузы засчитал взятие ворот.

Динамо – Вильярреал: видео гола Торреса