Сьома команда Іспанії, яка у Прімері не виграє 8 турів поспіль, проти лідера УПЛ. Де дивитись матч Динамо – Вільяреал онлайн? Зустріч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. На просторах мережі це MEGOGO (Volia Football HD 1), а також oll.tv. Пряма трансляція також відбудеться на телеканалі "Футбол 1", де о 19:00 запланована передматчева студія "Шлях до Гданська". Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Вільяреал на "Футбол 24", стартує о 19:55. Зустріч старих знайомих. Уперше кияни зіграли з "Жовтою субмариною" ще в Кубку УЄФА. Тоді, у 2005 році динамівці вдома розійшлися миром 0:0, а в гостях поступилися 0:2, тож не змогли пробитися до 1/8 фіналу.

Динамо – Вільяреал: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Відзначаємо повернення і відразу у стартовий склад Циганкова. Віктор травмувався у кубковій грі 8 днів тому, не догравши і тайм проти Колоса. Ще напередодні були сумніви, чи встигне вінгер збірної України повністю відновитися. Порівняно з останнім матчем у чемпіонаті свої місця в основі втрачають Караваєв та Де Пена, натомість виходять саме Циганков і Жерсон Родрігес. Решта без змін, стартовий склад Луческу традиційно дуже стабільний. Емері ротує воротарем, а також робить дві перестановки в основі після дербі з Валенсією. Трігерос і Педраса замінили Еступіньяна та Гомеса.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон Родрігес – Бєсєдін

Вільяреал: Рульї – Фойт, Пау Торрес, Альбіоль, Педраса – Трігерос, Капу, Парехо – Чуквезе, Морено, Алькасер