Самолет с динамовцами уже приземлился в Борисполе, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Делегация Динамо вернулась после турецкого сбора. Последний матч киевляне завершили победой над латвийским РФШ (2:1). Уже 26 февраля подопечные Луческу возвращаются официальным поединком против Ингульца, начало в 14:00.

Напомним, после 18 туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, отставая от Шахтера на два очка.

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