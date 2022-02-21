Літак з динамівцями вже приземлився у Борисполі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"У Бразилії розуміють політичну ситуацію в Україні": трансфери Динамо ризикують зірватись

Делегація Динамо повернулась з турецького збору. Останній матч кияни завершили перемогою над латвійським РФШ (2:1). Вже 26 лютого підопічні Луческу повертаються офіційним поєдинком проти Інгульця, початок о 14:00.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на два очки.

Динамо – РФШ: 3 дилеми Луческу перед відновленням УПЛ, джокери показали себе краще, 2 найбільші переможці зими 2022