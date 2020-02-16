Динамо вернулось в Киев

Вице-чемпион Украины вернулся с турецких сборов и уже вскоре стартует во второй части УПЛ.

Сегодня, 16 февраля, киевское Динамо вернулось в Украину, сообщает официальный сайт Динамо.

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Основная и молодежная команды из аэропорта Анталии чартерным рейсом прилетели в Киев. Напомним, в Турции первая команда провела 12 контрольных матчей – шесть на первом сборе и шесть – на втором. Уже завтра динамовцы продолжат подготовку к возобновлению сезона на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе.

Первый официальный поединок "сине-белые" проведут в ближайшую субботу – в матче 19-го тура киевляне на стадионе им. В. Лобановского будут принимать полтавскую Ворсклу. Начало матча в 17:00.

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