toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Динамо повернулось до Києва

16 лютого 14:08 540 Читать на русском
Динамо повернулось до Києва
Динамо Київ / ФК Динамо

Віце-чемпіон України повернувся з турецьких зборів і вже незабаром стартує у другій частині УПЛ.

Сьогодні, 16 лютого, київське Динамо повернулось до України, повідомляє офіційний сайт Динамо.

У Динамо практично кожна позиція дублюється, – Михайличенко підсумував другий зимовий збір "біло-синіх"

Основна та молодіжна команди з аеропорту Анталії чартерним рейсом прилетіли до Києва. Нагадаємо, в Туреччині перша команда провела 12 контрольних матчів – шість на першому зборі та шість – на другому. Вже завтра динамівці продовжать підготовку до відновлення сезону на тренувальній базі Динамо в Конча-Заспі.

Перший офіційний поєдинок "синьо-білі" проведуть найближчої суботи – у матчі 19-го туру кияни на стадіоні ім. В. Лобановського прийматимуть полтавську Ворсклу. Початок матчу о 17:00.

Динамо Київ – Динамо Тб: Русин та інші нові лідери, 18 результативних гравців, запасний ефективніший за основного

blog_ava
"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону
16 лютого
6070
Теги
Динамо Динамо Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
27
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук