Динамо – Верес: Киев громит соперника в дебютном матче Луческу – новый тренер удивил составом

Товарищеский матч 7 августа 2020

Динамо – Верес – 3:0 (идет второй тайм)

Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 15, Де Пена, 54

Динамо продолжает подготовку к новому сезону и Суперкубка Украины. На этот раз Мирча Луческу проводит свой дебютный товарищеский матч. В соперниках второлиговый Верес, который тренирует его бывший подопечный времен работы в Шахтере Юрий Вирт. По неофициальной информации, дальше киевлян ждут спарринги против Олимпика, Десны и Колоса.

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В условиях строгой и не очень понятной секретности киевляне стартуют с двух быстрых голов. Уже на 6-й минуте динамовцы забили первый мяч при Луческу, а на 15-й удвоили преимущество. Имена игроков, которые отличились, также держатся в глубокой тайне – на базу клуба не только не допустили журналистов, но и официальный сайт не ведет хотя бы протокольной трансляции, как это было принято раньше. За несколько минут до перерыва Верес мог сокращать разрыв. Защитники упустили игрока на стандарте, Бойко неуверенно сыграл на выходе, но удар прошел выше. Так что по итогам 45 минут 2:0 в пользу киевлян.

По неофициальной информации первые голы при экс-наставнику Шахтера забили Супряга и Дуэлунд. Ценой сверхусилий "Футбол 24" удалось выяснить довольно омоложен стартовый состав Динамо: Бойко – игрок под №24 (вероятно, Тымчик), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Леднев, Буяльский, Дуэлунд – Супряга. Отмечаем, что в этой основе игроки, которые вернулись из Зари, оба центральных защитника фактически еще из молодежки, а также 3 атакующих хавбека. Очевидно, Дуэлунд и Леднев играют по флангу.

После перерыва Динамо продолжило контролировать игру. Карлос Де Пена, который вышел на второй тайм, отметился ориентировочно на 54-й минуте. Отмечаем и появление другого вингера Георгия Цитаишвили.