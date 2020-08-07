Уверенный дебют Луческу в видеообзоре секретного матча Динамо – Верес – 3:0

Товарищеский матч

Динамо – Верес – 3:0

Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, где Пена, 52

Динамо разгромило Верес в дебютном матче Луческу – забивали старые и новые герои

Динамо, как и прогнозировалось, начало матч очень живо. Уже на 6 минуте Дуэлунд отметился забитым мячом, удачно сыграв на добивании. Через несколько минут Супряга удвоил преимущество киевлян, реализовав выход один на один после шикарного паса со своей части поля.

Верес пытался отыграться, но у команды из Ровно мало что удавалось впереди. Этим воспользовались "бело-синие" и уже после перерыва забили третий гол. Де Пена эффектным ударом головой поставил жирную точку в матче. 3:0 и Луческу дебютирует во главе Динамо с победы.