Чемпионат Украины U-21, 8-й тур

СК Днепр-1 U-21 – Динамо U-21 – 0:1

Гол: Ванат, 16

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После семи туров киевляне с 18-ю очками расположились на первом месте в турнирной таблице, опережая Шахтер по разнице забитых и пропущенных. Днепряне подходили к поединку шестыми. Но это не помешало им активно начать матч и создать несколько острых моментов – подвела реализация. Уже через несколько минут и молодые динамовцы потеряли свои шансы, но заметно перехватили инициативу.

Владения в конце концов дало свои плоды – гости заставили ошибиться "спортклубовцев" в защите и Ванат уверенно реализовал выход один на один. Команда из Днепра пыталась забить в ответ, однако безрезультатно.

В начале второго тайма динамовцы перевели игру на половину поля соперника с полным контролем мяча и комбинационным футболом. СК Днепр-1 имел отдельные моменты, но к финальному свистку команды больше не отличались. 1:0 и Динамо U-21 побеждает без наставника Юрия Мороза – у тренера обнаружили коронавирус перед матчем.

После 8-ми сыгранных туров молодежка "бело-синих" единолично возглавляет турнирную таблицу, хотя Шахтер имеет еще игру в запасе.

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