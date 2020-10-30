Чемпіонат України U-21, 8-й тур

СК Дніпро-1 U-21 – Динамо U-21 – 0:1

Гол: Ванат, 16

Коронавірус в Динамо: захворів ще один тренер

Після семи турів кияни з 18-ма очками розташувались на першому місці в турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар за різницею забитих і пропущених. Дніпряни підходили до поєдинку шостими. Але це не завадило їм активно розпочати матч та створити кілька гострих моментів – підвела реалізація. Вже за кілька хвилин і молоді динамівці змарнували свої шанси, але помітно перехопили ініціативу.

Володіння в решті-решт дало свої плоди – гості змусили помилитися "спортклубівців" у захисті і Ванат впевнено реалізував вихід сам на сам зі Зновенком. Команда з Дніпра намагалась забити у відповідь, проте безрезультатно.

На початку другого тайму динамівці перевели гру на половину поля суперника з повним контролем м'яча та комбінаційним футболом. СК Дніпро-1 мав поодинокі моменти, але до фінального свистка команди більше не відзначались. 1:0 і Динамо U-21 здобуває перемогу без наставника Юрія Мороза – у тренера виявили коронавірус перед матчем.

Після 8-ми зіграних турів молодіжка "біло-синіх" одноосібно очолює турнірну таблицю, хоча Шахтар має ще гру у запасі.

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