"Динамо терпело, потом забило, потом снова терпело": герой матча с Александрией озвучил авральный рецепт победы
Полузащитник Динамо Владимир Бражко, которому удалось забить единственный гол в дуэли с командой Руслана Ротаня, оценил непростую победу киевлян (1:0).
"Играли весь второй тайм в меньшинстве, терпели, не реализовали несколько моментов, потом все же забили – и опять же терпели. Вся команда молодцы, довольны результатом и игрой.
Пушка Бражка и удаление Волошина за 2 минуты в видеообзоре матча Александрия – Динамо – 0:1
Мой победный гол? Не могу выделять себя – все старались, отдавались на поле на 110%. Да, забил я, но это заслуга всей команды. Тренеры говорили нам не садиться низко, накрывать соперника. Я пошел в прессинг, отобрал мяч, отдал пас, потом сыграл на отскоке – и забил.
На самом деле очень сложно выходить на поле после остановки (из-за воздушной тревоги, – прим.), ноги забиваются. Но все терпели, понимая, что нам нужна лишь победа, и отдали все силы на поле.
После удаления Волошина была изменена и тактика, и вся схема. Но мы старались до забитого мяча не садиться низко, и лишь поведя в счете, отошли немного назад под натиском соперника. Впрочем, считаю, что мы хорошо сыграли в меньшинстве.
Мы знали, что Александрия – это хорошая команда, которая хорошо играет с мячом, любит его контролировать. Да, у них есть проблемы, но сегодня мы победили – значит, мы сильнее", – цитирует Бражко официальный сайт "бело-синих".
Напомним, после 24-х туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, набрав 48 очков (и имеет 2 игры в запасе).
Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство