"Играли весь второй тайм в меньшинстве, терпели, не реализовали несколько моментов, потом все же забили – и опять же терпели. Вся команда молодцы, довольны результатом и игрой.

Пушка Бражка и удаление Волошина за 2 минуты в видеообзоре матча Александрия – Динамо – 0:1

Мой победный гол? Не могу выделять себя – все старались, отдавались на поле на 110%. Да, забил я, но это заслуга всей команды. Тренеры говорили нам не садиться низко, накрывать соперника. Я пошел в прессинг, отобрал мяч, отдал пас, потом сыграл на отскоке – и забил.

На самом деле очень сложно выходить на поле после остановки (из-за воздушной тревоги, – прим.), ноги забиваются. Но все терпели, понимая, что нам нужна лишь победа, и отдали все силы на поле.

После удаления Волошина была изменена и тактика, и вся схема. Но мы старались до забитого мяча не садиться низко, и лишь поведя в счете, отошли немного назад под натиском соперника. Впрочем, считаю, что мы хорошо сыграли в меньшинстве.

Мы знали, что Александрия – это хорошая команда, которая хорошо играет с мячом, любит его контролировать. Да, у них есть проблемы, но сегодня мы победили – значит, мы сильнее", – цитирует Бражко официальный сайт "бело-синих".

Напомним, после 24-х туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, набрав 48 очков (и имеет 2 игры в запасе).

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство