"Грали весь другий тайм у меншості, терпіли, не реалізували декілька моментів, потім усе ж забили – і знову ж таки терпіли. Уся команда молодці, задоволені результатом та грою.

Гармата Бражка та вилучення Волошина за 2 хвилини у відеоогляді матчу Олександрія – Динамо – 0:1

Мій переможний гол? Не можу виділяти себе – усі старалися, віддавалися на полі на 110%. Так, забив я, але це заслуга всієї команди. Тренери казали нам не сідати низько, накривати суперника. Я пішов у пресинг, відібрав м’яч, віддав пас, потім зіграв на відскоку – і забив.

Насправді дуже складно виходити на поле після зупинки (через повітряну тривогу, – прим.), ноги забиваються. Але всі терпіли, розуміючи, що нам потрібна лише перемога, і віддали всі сили на полі.

Після вилучення Волошина була змінена і тактика, і вся схема. Але ми старалися до забитого м’яча не сідати низько, і лише повівши в рахунку, відійшли трохи назад під натиском суперника. Утім, вважаю, що ми добре зіграли в меншості.

Ми знали, що Олександрія – це хороша команда, яка добре грає з м’ячем, любить його контролювати. Так, у них є проблеми, але сьогодні ми перемогли – отже, ми сильніші", – цитує Бражка офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, після 24-х турів Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці, набравши 48 очок (і має 2 гри в запасі).

Динамо в меншості перемогло Олександрію у майже 4-годинному матчі – Бражко класним голом зберіг шанси на чемпіонство