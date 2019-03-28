Динамо та Сан-Паулу досі ведуть перемовини щодо Че Че – доля бразильця вирішиться до 2 квітня

Хавбек киян Че Че все ще може повернутися у Бразилію.

Авторитетний бразильський журналіст Ренато Нуньєс у Twitter повідомив, що перемовини між Динамо та Сан-Паулу щодо трансферу Че Че досі тривають.

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Бразильський клуб готовий взяти півзахисника у оренду. Сан-Паулу чекає від Динамо відповіді не пізніше 2 квітня, адже 3 квітня трансферне вікно у Бразилії вже зачиниться.

До слова, раніше агент Че Че запевнив, що його клієнт хоче залишитися у Києві. Однак джерела, які близькі до переговорного процесу повідомляли, що він не проти повернутися на батьківщину.

У поточному сезоні Че Че зіграв за "біло-синіх" 15 матчів та віддав 1 асист.

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