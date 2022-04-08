Киевляне договорились о дуэли с еще одним именитым коллективом.

Динамо получило очередного соперника в рамках благотворительного турне, проходящего под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!"), сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Противостоять подопечным Мирчи Луческу в товарищеском матче будет один из лидеров Бундеслиги – дортмундская Боруссия.

Поединок состоится во вторник, 26 апреля, на самом большом стадионе в Германии Signal Iduna Park, который вмещает 81 365 зрителей. О времени начала встречи будет сообщено дополнительно. Трансляция матча планируется на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, киевстар ТВ и Footballhub.

Напомним, на данный момент Боруссия Д занимает в турнирной таблице чемпионата Германии второе место и сохраняет шансы побороться за чемпионство страны.

К слову, перед матчем со "шмелями" киевляне проведут благотворительные поединки с польской Легией и турецким Галатасараем. Все вырученные средства пойдут на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

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