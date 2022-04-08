Президент и главный тренер киевлян поужинали в столице Румынии, а также обсудили будущее "бело-синих".

Встреча Суркиса с Луческу состоялась в бухарестском ресторане Ватра. Кроме них, на ужине присутствовали Григорий Суркис, агент Аркадий Запорожану и несколько сотрудников киевского клуба.

Предметом встречи являлось будущее Динамо. Итог разговора был положительным – Игорь Суркис, который вместе с братом скандально уехал из Украины, продолжит финансировать клуб, а Мирча Луческу и дальше будет получать полное доверие в подготовке конкурентоспособной команды. Об этом сообщает Prosport.ro.

Журналисты издания, присутствие которых президента киевлян несколько озадачило, смогли сделать несколько кадров возле ресторана.

Напомним, на момент остановки УПЛ Динамо занимало второе место в чемпионате, отставая от Шахтера на 2 очка. Из-за начала полномасштабной войны в Украине киевский клуб покинули все легионеры – Беньямин Вербич, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена и Витиньо.

Динамо уступило Спортингу и вылетело из Юношеской ЛЧ – украинцы U-19 почти сотворили подвиг на характере