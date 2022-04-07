После драматической победы над Депортиво юное Динамо, как и все украинцы, оказалось в условиях ужасной войны, развязанной убийцами, насильниками, палачами и воришками, которые дикой ордой двинули из России и почему-то величают себя армией. Поэтому для нашей молодежки это был первый матч за более чем 40 дней войны. Уже на 2-й минуте соперники перехватили мяч на половине поля киевлян и по правому краю штрафной вдвоем разыграли стенку против 4 украинцев. Нещерет тоже подвел, пустив удар Диогу Кабрала под рукой в ​​ближнем углу. Разрезной пас привел к еще одному супермоменту. Тут уже голкипер вовремя вышел и успел сбить с толку Родригу Рибейру.

Динамо U-19 – Спортинг U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской ЛЧ

Высокий прессинг сработал и у команды Костюка. Виктор Близниченко заработал несколько сомнительный стандарт (португалец сначала сыграл в мяч, а затем задел ногу) в пределах дуги перед штрафной. Бражко пробил во вратарский угол, капитан номинальных гостей Каллаи справился. Ошибка защитников в центре владений Нещерета, вновь спасающего от пропущенного гола. В первые 20 минут статистика для украинских футболистов совсем печальная: 1:5 по ударам, 35% на 65% контроль мяча.

Диогу Кабрал удвоил преимущество на 28-й минуте. Слишком легко 18-летний вингер расправился с правым защитником Бенедюком, вынужденно играющим сегодня слева, и снова прошил Нещерета ударом в ближний угол. После подачи углового Ламба чуть не попал в дальний нижний. Диалло со штрафного выполнил прицельный удар, который не застал врасплох вратаря Спортинга. По попаданиям в створ ворот почти равновесие.

Еще одно спасение от Нещерета. Очень легко лиссабонцы создают свои моменты, входя в штрафную киевлян. Показатели ударов красноречиво свидетельствуют о ходе матча (2:11). Соперник, средний возраст которого на 7 месяцев меньше, доминирует на поле в Бухаресте. Оба удара динамовцев пришли после того, как благодаря индивидуальным действиям удалось использовать фол. Выход со своей половины через пас или перемещения в центре поля не приносит плодов атакам Динамо, а только облегчает задачу португальским нападающим.

Диалло заработал стандарт на старте второй половины. Бражко снова опасно целил во вратарский угол, первый удар мимо от динамовцев. Наконец-то классный рейд, обдуманная комбинация левым краем. Падение двух киевлян в штрафной. Бельгийский судья таки указывает на 11-метровую отметку. Похоже, за фол против Волошина. Бражко на 49 минуте спокойно разводит мяч и вратаря по разным углам. Третий гол Владимира за 7 матчей турнира. Киев возвращается в игру!

Волошин почти прорвался во владение соперника, не очень прицельный удар, но снова создаем момент, пока Спортинг дремлет. Еще одно красивое падение киевлян, второй пенальти – это слишком, считает рефери. Диалло потерял мяч в центре, мгновенно прилетел пас за спины. Боль, за несколько минут до того получивший желтую, самоотверженно скорректировала удар соперника с удобной позиции. Обеими флангами раскачиваются волны атак динамовцы, пытающихся не терять кураж.

Многовато ошибки, проблемы с физикой дают о себе знать, но старания украинцев на самом высоком уровне. Пошел отбор на обеих половинах поля. Близниченко получил супершанс сравнять на 63-й минуте. Виктор, к сожалению, несколько растерялся и пробил во вратаря. Упускаем момент все тем же уязвимым левым флангом, где Диалло иногда забывает отрабатывать. Повезло, что мяч пролетел рядом с дальней штангой. Пытаются выпросить пенальти и португальцы. Рискованный отбор был.

Просто неутомим этот Кабрал. Едва не организовал хет-трик, удар в перекладину был очень коварным. Бражко издалека приложился, вратарь эффектно прыгнул, но все контролировал. Невероятный шанс на 2:2. Диалло принял дальнюю диагональ, классно оттер соперника и почти с линии вратарской минимально промазал. Тот же Самба обыграл соперника, но решил нарисовать пенальти. Желтая за симуляцию, слишком картинно падал сенегалец. Еще несколько попыток штурма на финише. Динамовцы заслуживают лучших слов за то, что до конца боролись вопреки потере формы и всем обстоятельствам. Прекрасный второй тайм мог даже привести к величественному камбэку.

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