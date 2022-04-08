Кияни домовились про дуель зі ще одним іменитим колективом.

Динамо отримало чергового суперника у рамках благодійного турне, що проходить під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!"), повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Протистояти підопічним Мірчі Луческу у товариському матчі буде один з лідерів Бундесліги – дортмундська Борусія.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня на найбільшому стадіоні у Німеччині Signal Iduna Park, який вміщує 81 365 глядачів. Про час початку зустрічі буде повідомлено додатково. Трансляція матчу планується на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Київстар ТБ та Footballhub.

Нагадаємо, на даний момент Борусія Д посідає у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини другу сходинку і зберігає шанси поборотися за чемпіонство країни.

До слова, перед матчем з "джмелями" кияни проведуть благодійні поєдинки з польською Легією та турецьким Галатасараєм. Всі виручені кошти підуть на підтримку українців, які постраждали від війни з російським агресором.

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